В Сочи бывший секретарь судебного участка предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество

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Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего секретаря одного из мировых судебных участков Хостинского района. Он обвиняется в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2016 года в мировой судебный участок на рассмотрение поступил административный материал в связи с отказом женщины-водителя от прохождения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. При встрече с женщиной обвиняемый, введя ее в заблуждение, предложил передать ему 30 тысяч рублей якобы для дальнейшей передачи должностным лицам полка ДПС ГИБДД за не изъятие у нее водительского удостоверения. Кроме того, он сообщил о наличии у него возможности не направлять постановление суда о привлечении ее к административной ответственности в виде лишения водительских прав в органы полиции и судебным приставам-исполнителям. Осознав противоправность предложения секретаря, женщина сообщила об этом в территориальный следственный отдел Следственного комитета. Распорядиться деньгами, полученными от заявительницы, мужчина не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю