В Дагестане из музея украли сабли и кинжалы на 3 млн рублей

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В Дагестане по факту кражи из музея "Кубачинского комбината художественных изделий" возбуждено уголовное дело. Грабители похитили более 80 экспонатов, в том числе имеющих историческую ценность.

- Грабители пробрались в музей в ночь на 10 июня, взломав ломом бронированную дверь. Сейчас в музее работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе регионального следственного комитета. У них появились отпечатки пальцев предположительно принадлежащие преступникам. Составлена ориентировка, в которой перечисляются все похищенные экспонаты, - цитирует РГ директора музея Гаджиибрагима Никаева.

По его словам, украдены старинные шашки и сабля Надир-Шаха, отличительной особенностью которой было сдвоенное лезвие, а также рукоять из кости, в виде хищного зверя. Также пропали уникальные серебряные вазы с вставками из кости, на которых изображены Сталин, Киров и Кремль. По предварительным данным, сумма ущерба составляет около трех миллионов рублей.

Первая кража в музее произошла в начале 1990-х, когда воры незаметно проникли в музей через крышу и украли девять ваз. Вторая, в феврале 1993 года. Тогда грабители убили охранника музея и вывезли практически все экспонаты. Но уйти далеко грабителям не удалось. Их автомобиль обнаружили с вертолета.

Источник: РГ