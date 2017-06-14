Сотрудники полиции Славянского района раскрыли кражу из церкви

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С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Славянскому району обратился настоятель храма хутора Коржевского. Потерпевший пояснил, что из помещения церкви был похищен пятикилограммовый металлический крест, а также посуда на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник проник в помещение церкви, взломав дверной замок.

Заявитель рассказал правоохранителям, что одна из прихожанок храма встретила неизвестного мужчину, который нес церковное имущество. Увидев женщину, злоумышленник оставил похищенное на дороге и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и установили личность предполагаемого преступника.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 42-летнего мужчину по месту проживания и доставили в Отдел полиции, где он сознался в содеянном. Задержанный пояснил, что собирался продать похищенное имущество, а деньги потратить на личные цели.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Славянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю