На Кубани произошло убийство по мотивам Достоевского

/Криминал/

В правоохранительные органы Абинского района 10 июня 2017 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений по улице Кольцевой станицы Холмской тела 78-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Абинскому району краевого управления СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний молодой человек. Установлено, что пожилая женщина проживала самостоятельно. По версии следствия, в ночь на 9 июня молодой человек прибыл к дому пенсионерки с целью хищения у нее денежных средств. Войдя в помещение, он нанес женщине не менее 8 ударов столярным молотком (киянкой) в область головы. В результате причиненной черепно-мозговой травмы пожилая женщина скончалась. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. 10 июня пенсионерку без признаков жизни обнаружил родственник, о чем сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям подозреваемого в части хищения денежных средств потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю