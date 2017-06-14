На Кубани депутата обвиняют в мошенничестве

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Следственным отделом по Выселковскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в депутата Совета Выселковского сельского поселения Выселковского района, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2016 года мужчина заключил с администрацией договор аренды земельного участка, предназначенного для застройки и ведения личного подсобного хозяйства. Зная, что на участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, обвиняемый обратился в орган государственной регистрации по вопросу приобретения права собственности на объект недвижимости, предоставив декларацию, куда внес ложные сведения о якобы имеющемся на земельном участке нежилом строении. На основании предоставленных подложных документов было зарегистрировано право собственности мужчины на несуществующий объект недвижимости, что позволило ему в дальнейшем приобрести в собственность земельный участок по цене кадастровой стоимости в размере 10 тысяч 500 рублей, в то время когда его рыночная стоимость составляла 400 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю