Суд вынес приговор бывшему директору ФСИН России Александру Реймеру и его подчиненным

В суде установлено, что Реймер создал организованную группу, в состав которой вошли указанные лица. Участниками группы была разработана преступная схема, согласно которой бюджетные деньги, выделенные на производство электронных браслетов и другого оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ), перечислялись на счета подконтрольного предприятия ФГУП ЦИТОС ФСИН России, с которым были заключены государственные контракты на поставку данного оборудования по заведомо завышенным ценам. В последующем денежные средства перечислялись на счета коммерческих организаций ООО НПФ «МЕТА» и ООО «ЭКОТЕСТ», возглавляемых еще одним соучастником преступления Николаем Мартыновым. Членами организованной группы присваивалась разница между денежными средствами, перечисленными ФСИН России в рамках выполнения условий государственных контрактов, и фактически затраченными на их выполнение.

Доказано хищение денежных средств в размере свыше 1,2 млрд рублей, выделенных из бюджета Российской Федерации на изготовление оконечных изделий СЭМПЛ.

Суд приговорил Александра Реймера к 8 годам лишения свободы, Николая Криволапова к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы, Виктора Определенова к 6 годам лишения свободы. Виновным лицам назначены штрафы от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Кроме того, Реймер и Криволапов лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроками на 2 года, а также они лишены специальных званий.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Приговор не вступил в законную силу.