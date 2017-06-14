В Армавире задержан мужчина, подозреваемый в совершении ряда нападений на граждан

/Криминал/

Днём 23 декабря прошлого года неустановленный мужчина подошел к шедшему по улице Лермонтова в Армавире малолетнему мальчику и нанес удар ножом в область грудной клетки.

Затем неизвестный повалил ребенка на землю и попытался нанести еще один удар, однако ребенок стал оказывать активное сопротивление и звать на помощь, после чего нападавший скрылся.

Незадолго до данных событий в этот же день неизвестный нанес удар ножом в спину идущей по улице женщине.

Кроме того, 29 ноября 2016 года в подьезде дома по улице Ефремова не установленное лицо ударило ножом в область груди местного жителя.

Во время расследования грабежа у несовершеннолетнего лица, 10 июня 2017 года полицейские осуществляли выезд по месту проживания подозреваемого 1979 года рождения. Подозреваемый ударил одного из полицейских разводным гаечным ключом по голове и был задержан. В результате подозреваемый признал вину по нанесению вреда здоровью полицейскому, а также рассказал о деталях преступлений в отношении других граждан на территории города, в том числе в отношении указанных ранее лиц. В рамках проводимой проверки показаний подозреваемый показал маршруты своего передвижения, способы нападения на жертв. Проведено опознание мужчины потерпевшими. В ходе обыска по месту его жительства изъята одежда, внешне схожая с той, которую описывали потерпевшие и свидетели.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рассматривается вопрос о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на убийство малолетнего мальчика и покушения на убийство местной жительницы, произошедших 23 декабря 2016 года (ч.3 ст.30 п.«в» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю