В Новороссийске бывший директор МУП «Архитектурно-земельный центр» подозревается в превышении должностных полномочий

/Криминал/

Следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшей директора МУП «Архитектурно-земельный центр» администрации МО город Новороссийск. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, будучи директором муниципального предприятия, находящегося в настоящее время в стадии ликвидации, женщина в целях извлечения выгод и преимуществ в период с июля 2015 года по ноябрь 2016 года расходовала деньги организации на нужды, в которых отсутствовала производственная необходимость (аренда автомобиля, командировка в город Москву, заключение крупных сделок без согласования с собственником имущества). В результате ее преступных действий были существенно нарушены законные интересы предприятия в виде причинения ущерба на сумму свыше 1,6 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю