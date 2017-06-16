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/Криминал/

Против экспертов, которые признали пьяным шестилетнего мальчика, возбуждено дело о халатности

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело в отношении экспертов, которые выдали заключение об алкогольном опьянении погибшего 6-летнего мальчика.

Ранее в СМИ появилась информация, что в городе Железнодорожном автомобиль наехал на мальчика и протащил его не менее 10 метров перед тем, как остановиться. По результатам судмедэкспертизы эксперты полиции выдали заключение о наличии алкоголя в организме погибшего. Отмечалась цифра в 2,7 промилле алкоголя.

Руководство Главного следственного управления СК России по Московской области осуществло личный прием отца ребенка.

Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема сведений по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении 6-летнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

В настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями.

В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов.

Источник: Следственный комитет России

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Категория: Новости / Криминал

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