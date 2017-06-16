В Ростове преподавателя осудили за получение взяток на 144 тысяч рублей

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Преподаватель ростовского колледжа осуждена за получение взяток и служебный подлог.

Суд вынес приговор в отношении бывшей заведующей заочным отделением одного из ростовских колледжей. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что с февраля по май 2016 года заведующая неоднократно получала взятки за положительные оценки по зачетам и экзаменам во время сессий. Всего за указанный период ею было получено в качестве взяток 144 тысячи рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также она лишена права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 1 год и оштрафована на 350 тысяч рублей.

Источник: СУ СК России по Ростовской области