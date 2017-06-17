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В Кущевской школьница родила от 64-летнего пенсионера

В Краснодарском крае 15-летняя школьница из станицы Кущевской родила от 64-летнего пенсионера.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 134 (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

По предварительным данным, школьница из неполной и неблагополучной семьи, а пенсионер являлся другом семьи.

Ходом расследования руководит прокуратура Краснодарского края.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Криминал

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