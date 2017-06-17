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Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления оказался 21-летний житель Дубовского района Ростовской области. Находясь в такси, между пассажиром и водителем возник конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил таксиста шнурком. Оставив тело мужчины на заброшенной стройплощадке, подозреваемый под видом водителя такси совершил порядка пяти вызовов, после чего скрылся.
В Ростове мужчина убил таксиста и на его машине возил пассажиров
Тело водителя такси было обнаружено на территории заброшенной строительной площадки.
Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления оказался 21-летний житель Дубовского района Ростовской области. Находясь в такси, между пассажиром и водителем возник конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил таксиста шнурком. Оставив тело мужчины на заброшенной стройплощадке, подозреваемый под видом водителя такси совершил порядка пяти вызовов, после чего скрылся.
В отношении задержанного СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».
Источник: ГУ МВД России по Ростовской области