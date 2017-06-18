Главу поселка Тульского Республики Адыгеи осудили за земельные махинации

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Глава районного центра Адыгеи осуждён на 1,5 года за махинации с престижными земельными участками.

Глава муниципального образования «Тульское сельское поселение» Павел Домашев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

В конце 2016 года Домашев пообещал жителю Краснодара за 400 тысяч рублей оказать содействие в получении в аренду двух земельных участков в посёлке Тульском Майкопского района. При этом глава сельского поселения не обладал полномочиями на проведение указанных действий и не намеревался их совершать. Часть суммы Домашеву должны были передать после поступления в муниципалитет соответствующих заявлений, оставшуюся часть - после получения в аренду земельных участков.

В феврале 2017 года после получения части денег в сумме 200 тысяч рублей Домашев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил Домашеву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, на срок 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Республики Адыгея