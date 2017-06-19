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/Криминал/

Белореченской прокуратурой пресечено распространение экстремистских материалов

Проведенным Белореченской межрайонной прокуратурой мониторингом сети «Интернет» установлено, что в группах одной из социальных сетей на ряде электронных страниц содержалась информация, пропагандирующая превосходство одной группы лиц над другой по признаку расы, национальности, то есть пользователям предоставлялся доступ к информации, направленной на разжигание социальной, расовой и религиозной розни, что нарушает конституционные права граждан.

По данному факту межрайонной прокуратурой в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц в суд направлены два заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Работа органов прокуратуры Краснодарского края по надзору за соблюдением законодательства о противодействии терроризму и экстремистской деятельности продолжается.

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Категория: Новости / Криминал

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