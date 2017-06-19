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/Криминал/

В Анапе гостей города-курорта избили за отказ "подарить" местным торговцам 11 000 рублей

По сообщениям в СМИ и соцсетях, группа торговцев набросилась на гостей города-курорта за отказ заплатить матеру временного тату 11000 рублей вместо оговорённых 500.  

По словам местных жителей гостям с Урала объявили стоимость услуги в 500 рублей, но нанеся рисунок мастер потребовал 11 000 (одиннадцать тысяч). После отказа гостей платить, к мастеру примчались друзья и родственники которые набросились на отдыхающих. 

Как сообщили «Кубанским новостям» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в дежурную часть отдела полиции 18 июня поступило сообщение о конфликтной ситуации в с. Витязево, возникшей на бытовой почве между молодыми людьми. На место выехали сотрудники полиции, которые установили всех участников происшествия. В настоящее время в полиции зарегистрирован материал. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. 

 

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Категория: Новости / Криминал

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