На Кубани растлитель малолетних получил 14 лет лишения свободы

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Ейский городской суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Тимашевского района.

Он признана виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, т.е. половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

В судебном заседании установлено, что 20 сентября 2016 года, возвращаясь из магазина домой, девочка заметила, что за ней по улице Московской г. Ейска следует незнакомый молодой человек. Школьница успела позвонить и рассказать об этом бабушке. На подходе к дому незнакомец, стал приставать к 11-летнему ребенку, трогая за половые органы, после чего скрылся с места преступления.

Так же установлено, что четыре года назад в Москве в дневное время указанный гражданин совершил подобное преступление. Поднявшись на лифте, он проследовал за девятилетней девочкой на 4 этаж. Проникнув следом за ней в квартиру, он объяснил ребенку, что мама попросила за ней присмотреть. После чего, применив физическую силу, повалил ребенка на кровать и попытался изнасиловать, но не довел до конца свой преступный умысел, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление и стала звать на помощь. Испугавшись, нападавший покинул квартиру.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступных деяний, отнесенных к категории особо тяжких преступлений, назначил мужчине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура Краснодарского края