Служебная собака помогла транспортным полицейским Новороссийска задержать наркокурьера

/Криминал/

В ходе обработки пассажиропотока на железнодорожном вокзале станции Новороссийск при помощи служебно–розыскной собаки сотрудниками транспортной полиции был выявлен подозрительный местный житель. Четвероногий сыщик обозначил полицейским, что у данного гражданина может находиться запрещенное вещество. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Новороссийск.

В ходе личного досмотра в вещах гражданина оперативники обнаружили сверток, перемотанный изоляционной лентой с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам экспертизы, задержанный хранил при себе наркотическое вещество – мефедрон в значительном размере.

За незаконное хранение наркотических веществ в значительном размере в отношении местного жителя отделением дознания Новороссийского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.

Источник: Пресс – служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте