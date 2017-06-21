В Иркутской области возбужден ряд уголовных дел по факту травмирования детей на батутах

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По результатам доследственных проверок возбуждено четыре уголовных дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые предоставляли услуги батутных аттракционов, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по фактам травмирования детей на батутах в городе Ангарске.

За прошедший месяц на батутах, расположенных на территории ТЦ «Фестиваль», в парковых зонах ДК «Нефтехимик» и ДК «Строителей» города Ангарска, были травмированы четверо детей.

Так, 9 мая на батуте у ДК «Строителей» девочка 2011 года рождения получила перелом фаланги пальца руки. 13 мая, прыгая на батуте у ТЦ «Фестиваль», 5-летний мальчик получил перелом правого предплечья со смещением. 21 мая в парковой зоне ДК «Нефтехимик» 7-летний ребенок получил закрытый перелом левого предплечья со смещением. 25 мая перелом большеберцовой кости получил 4-летний мальчик в результате пребывания на батуте у ТЦ «Фестиваль».

В настоящее время следователями установлены и допрошены владельцы батутных аттракционов. В рамках расследования уголовного дела запланировано проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении потерпевших, а также проведение технических экспертиз батутных конструкций. Также планируется внести представление в администрацию муниципального образования об устранении нарушений, способствующих совершению преступлений.

Расследование уголовных дел продолжается.

Источник: Следственный комитет России