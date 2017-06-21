В Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей исчезновение 11-летней девочки

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В городе Цивильске Чувашской Республики проводятся тщательные поиски пропавшей безвести 11-летней девочки.

По версии следствия, будучи ответственными за осуществление профилактических мероприятий в области безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, они не приняли действенных мер и не обеспечили постановку на профилактический учет семьи девочки в связи с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей ее матерью. Кроме того, работа с этой семьей работниками школы проводилась формально, а составлявшиеся справки о ее посещении и обследовании жилищно-бытовых условий не соответствовали фактическому положению вещей. Как полагает следствие, это послужило одной из причин последующего безвестного исчезновения малолетней вечером 15 июня 2017 года.

По факту безвестного исчезновения девочки следственными органами СУ СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе осмотра города Цивильска и близлежащей территории применен беспилотный летающий аппарат с функцией тепловизора. С участием водолазов ГУ МЧС по Чувашской Республике осмотрены и обследованы водоемы, находящиеся недалеко от места жительства пропавшей. Допрошено более 60-ти человек. Проводятся прочесывание местности, подворовые и поквартирные обходы, обследуются заброшенные здания и пустыри, канализационные колодцы, подвалы и чердаки домов в городе Цивильске и окружающей местности. Изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения магазинов города Цивильска, а также программного комплекса «Безопасный город».

В поисках девочки также принимают участие сотрудники территориальных органов соседних муниципальных образований, региональных УФСИН и ГУ МЧС, работники управляющих компаний ЖКХ, а также большое количество волонтеров.

Источник: Следственный комитет России