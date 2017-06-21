Вынесен приговор участникам и руководителям структурных подразделений запрещенного в России экстремистского сообщества «Misanthropic Division»

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Суд вынес приговор в отношении участников и руководителей структурных подразделений запрещенного на территории Российской Федерации экстремистского сообщества «Misanthropic Division» граждан Российской Федерации Виталия Царука, Виктора Пехтерева и Кирилла Халепо. Они признаны виновными в совершении девяти преступлений экстремистской и террористической направленности.

В октябре 2013 года гражданином Республики Беларусь Дмитрием Павловым, придерживающимся расистских и неонацистских взглядов, создано экстремистское сообщество «Misanthropic Division», осуществлявшее свою деятельность с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совокупность размещаемых на различных интернет-ресурсах материалов была направлена на унижение представителей кавказских и азиатских национальных (этнических) групп лиц, возбуждение ненависти и вражды в отношении евреев, негроидной расовой группы, религиозной группы мусульман, пропаганду идеологии и деятельности экстремистского сообщества «Misanthropic Division», пропаганду идеологии нацизма (фашизма), расизма, оправдание экстремистской, террористической деятельности.

Приговором суда Царуку назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Пехтереву – 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Халепо – 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В июле 2015 года решением Красноярского краевого суда межрегиональное национал-радикальное объединение «Misanthropic Division» признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Ряд его участников уже осужден за совершение преступлений экстремистской направленности, некоторые являются фигурантами уголовных дел.

Следственным комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами России будет продолжена активная работа по противодействию преступной деятельности этого сообщества, проповедующего неонацистскую идеологию расизм и ненависть.

Источник: Следственный комитет России