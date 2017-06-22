Чиновница требовавшая миллион за свои услуги получила отсрочку наказания

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Приморский районный суд Новороссийска, согласившись с позицией государственного обвинителя – сотрудника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края, вынес приговор в отношении 31-летней Инетты Осиповой и 23-летнего Александра Золотухина.

Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (посредничество в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

В суде установлено, что Осипова, являясь заместителем директора муниципального учреждения города-курорта Анапа «Центр развития и оказания курортных услуг» при посредничестве Золотухина путем обмана пыталась похитить денежные средства в размере 1 млн. 50 тыс. рублей у предпринимателя за оказание услуг по предоставлению ему в аренду трех земельных участков для ведения коммерческой деятельности на территории села Витязево города-курорта Анапа. При этом полномочиями по распоряжению участками она не обладала.

В связи с обращением потерпевшего в правоохранительные органы в июле 2016 года преступные действия указанных лиц пресечены оперативными сотрудниками.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, личности виновных назначил Осиповой 2 года лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. руб., с лишением права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. В связи с наличием на иждивении малолетней дочери осужденной предоставлена отсрочка отбытия наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Золотухин приговорен к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодарского края