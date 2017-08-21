В Сочи бывший инспектор автодорожного надзора признан виновным в получении взятки

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Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Министерства транспорта Российской Федерации по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Григорию Есаеву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в июне 2016 года Есаеву стало известно о том, что в работе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность, связанную с перевозкой тяжеловесных грузов, имеются нарушения. В частности, транспортные средства не были оснащены техническими средствами контроля (тахографами). За непривлечение водителей к административной ответственности и общее попустительство по службе предпринимателю требовалось передать инспектору МУГАДН 265 тысяч рублей (учитывая различные виды техники), а в последующем передавать денежные средства систематически. 13 сентября 2016 года при получении денежных средств от третьего лица, не осведомленного о преступных действиях инспектора, Есаев был задержан сотрудниками краевого УФСБ.

Приговором суда Есаеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю