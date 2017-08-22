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Склонивший к употреблению наркотиков 13-летнего ребёнка приговорён к 10 годам

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Лабинского района.

В июне приговором Лабинского районного суда Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  п. «а»  ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершённое в отношении несовершеннолетнего) и ему назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что 21 января 2016 года, находясь в х. Зассовском Лабинского района, мужчина склонил путём уговоров 13-летнего ребёнка к употреблению  наркотического средства -  марихуана.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционную инстанцию, полагая, что вина не доказана, однако судебная коллегия, согласившись с мнением участвующего прокурора, приговор оставила  без изменения, а жалобы – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Криминал

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