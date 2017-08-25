В Лабинском районе оглашён приговор наркоторговцу, сбывавшему наркотические средства путём «закладок»

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Суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем Лабинской межрайонной прокуратуры, вынес приговор в отношении ранее судимого 39-летнего жителя города Лабинска П.

В суде установлено, что П., освободившись из мест лишения свободы в 2015 году, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, на путь исправления не встал и начал заниматься на территории Лабинского и других районов края сбытом наркотических средств бесконтактным способом путём «закладок».

В марте 2017 года его преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов: в ходе осмотра его автомобиля были обнаружены и изъяты 22 полимерных пакета с наркотическим средством, приготовленных к сбыту, весы, с помощью которых он расфасовывал на разовые дозы наркотик, и блокнот, в котором были указаны места «закладок». Кроме того, в квартире у П. обнаружены приспособления для фасовки и употребления наркотических средств, а также крупный размер наркотика «Спайс».

Приговором Лабинского городского суда П. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление лицом, в отношении которого установлен административный надзор, места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам), п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере), а также ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, назначил П. наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодасркого края