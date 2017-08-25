Убийца трех граждан Узбекистана в Крымском районе приговорён к пожизненному сроку лишения свободы

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Собранные следственным отделом по Крымскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 39-летнему Александру Волкову. Он признан виновным в убийстве трех граждан Узбекистана, совершенном с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ) и разбойном нападении (ч.3 ст.162 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 24 июня 2013 года Волков вместе с двумя знакомыми находился в кафе «Текила-бум» станицы Нижнебаканской, где проводили досуг. В это время между ним и тремя иностранными гражданами возник конфликт по поводу, якобы совершенного хищения его сотового телефона. В ходе возникшей ссоры оппоненты начали наносить друг другу побои. После этого иностранные граждане убежали, но одного из них Волков совместно со своим знакомыми догнал и связал. Желая помочь своему товарищу, убежавшие иностранные граждане вернулись, но их также схватили и связали. Затем Волков вместе с соучастниками на автомобиле вывез потерпевших в район песчаного карьера, надев на их головы полимерные мешки. Опасаясь обращения потерпевших в правоохранительные органы, Волков с особой жестокостью убил трех мужчин. После этого злоумышленник облил тела погибших бензином, после чего поджег, накрыв их автомобильными покрышками.

Волков скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, в июле 2016 года он был задержан. Два его соучастника осуждены ранее.

Приговором Краснодарского краевого суда Волкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю