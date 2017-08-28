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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о краже из супермаркета

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С заявлением о краже имущества в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратился заместитель директора  местного супермаркета. Заявитель пояснил, что с выставочных витрин торговой точки пропали бритвенные принадлежности на общую сумму около 7 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине и составили ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнего местного жителя и его 33-летнего знакомого на одной из улиц города-героя. В отделе полиции мужчины сознались в содеянном и пояснили, что похищенный товар продали на местном рынке, а вырученные деньги потратили на личные нужды.   

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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Категория: Новости / Криминал

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