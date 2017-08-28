В Геленджике бывший лесничий Архипо-Осиповского участкового лесничества подозревается в получении взятки

/Криминал/

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего лесничего Геленджикского лесничества, подозреваемого в получении взятки за незаконное бездействие в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2017 года к лесничему Архипо-Осиповского участкового лесничества обратился индивидуальный предприниматель с намерением использовать лесной участок под кемпинги. В связи с тем, что у мужчины отсутствовала разрешительная документация, лесничий сообщил ему о необходимости передачи взятки в размере 333 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной коммерческой деятельности и непривлечении его к административной ответственности. Предприниматель согласился, между тем, о поступившем противоправном предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 29 июля 2017 года заявитель встретился с лесничим и передал ему часть указанной суммы в размере 200 тысяч рублей, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками полиции, действовавшими по поручению следователя СКР.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю