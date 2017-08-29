Директор организации по транспортировке электроэнергии населению пытался похитить свыше 190 миллионов рублей

/Криминал/

В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении 56-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»..

В ходе проверки оперативной информации, сотрудники кубанской полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что подозреваемый, являясь директором коммерческой организации по транспортировке электроэнергии населению, обманным путем пытался похитить свыше 190 миллионов рублей.

Злоумышленник предоставлял недостоверные сведения об объемах выполняемой работы, тем самым завышая тарифы для потребителей электроэнергии.

При проведении обыска по месту регистрации фирмы подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли документы, которые направили на финансово-экономическую судебную экспертизу.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие устанавливает причастность других лиц к совершению данного преступления.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю