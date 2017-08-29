Житель Анапы забил подругу до смерти за отказ идти домой

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Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за совершение аналогичного преступления 39-летнего мужчины. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 42-летней сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина сожительствовали с июня 2015 года и проживали в вагончике в хуторе Красном. По версии следствия, днем 27 августа 2017 года они находились возле продуктового магазина, где совместно употребляли спиртные напитки. Со слов подозреваемого, женщина отказывалась идти домой, в связи с чем между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанес сожительнице множественные удары кулаками по голове и телу, после чего попросил телефон у прохожего и вызвал потерпевшей скорую медицинскую помощь. Женщину госпитализировали, между тем спустя час она скончалась в больнице в результате причиненной закрытой тупой травмы живота, разрыва печени и массивной кровопотери.

В настоящее время мужчина задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю