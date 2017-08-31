В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Ейском шоссе

/Криминал/

Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару по факту ДТП, в котором пострадало шесть человек, один погиб, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как ранее сообщалось, на 4-ом километре автодороги «Краснодар - Ейск», 17-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan, допустил столкновение с автомобилем Kia под управлением местного жителя 1981 года рождения, движущимся в попутном направлении. После столкновения Nissan допустил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 19-летний пассажирNissan, находящийся на переднем сиденье. Оба водителя, пассажиры Nissan 29-летний житель Кореновского района и 17-летняя краснодарка, а так же два пешехода, стоящие в момент аварии на остановке, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю