Кубанские полицейские разыскивают подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления

/Криминал/

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения пятерых жителей Кубани, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

Разыскиваются:

Сапелкин Сергей Александрович, 02.10.1992 г.р., уроженец г. Кропоткина;

Клевцов Никита Вадимович, 04.08.1992 г.р., уроженец г. Краснодара;

Львов Иван Александрович, 10.09.1994 г.р., уроженец г. Новороссийска;

Донченко Кирилл Игоревич, 17.06.1993 г.р., уроженец г. Новороссийска.

Лобас Александр Вячеславович, 31.01.1993 г.р., уроженец Каневского района.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц просьба сообщить по телефонам: 8-(900)-241-29-68, 8-(918)-437-64-98, 02, или обратиться в ближайший отдел полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю