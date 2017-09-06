Кубанские полицейские разыскивают подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения пятерых жителей Кубани, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.
Разыскиваются:
Сапелкин Сергей Александрович, 02.10.1992 г.р., уроженец г. Кропоткина;
Клевцов Никита Вадимович, 04.08.1992 г.р., уроженец г. Краснодара;
Львов Иван Александрович, 10.09.1994 г.р., уроженец г. Новороссийска;
Донченко Кирилл Игоревич, 17.06.1993 г.р., уроженец г. Новороссийска.
Лобас Александр Вячеславович, 31.01.1993 г.р., уроженец Каневского района.
Любую информацию о местонахождении разыскиваемых лиц просьба сообщить по телефонам: 8-(900)-241-29-68, 8-(918)-437-64-98, 02, или обратиться в ближайший отдел полиции.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю