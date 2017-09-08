В Краснодаре бывший полицейский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека

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Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего полицейского ППС УМВД по городу Краснодару. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, вечером 29 августа 2017 года сотрудник полиции, управляя автомобилем УАЗ 315195, двигался по улице Северной без использования проблесковых маяков и специальных звуковых сигналов. При повороте налево на улицу Передовую на запрещающий сигнал светофора он не уступил дорогу 21-летнему водителю мотоцикла марки «Kawasaki», который ехал вместе с 29-летним пассажиром. В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла погиб на месте, а пассажир был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю