По кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»

/Криминал/

В пятницу, 8 сентября, в центре Киева, на Бессарабской площади, произошел взрыв. В результате погиб доброволец «Чеченского батальона имени шейха Мансура», уроженец Чечни Тимур Махаури.

Тимур Махаури погиб на месте, вместе с ним в машине были женщина и ребенок. Женщина лишилась ноги, ребенок в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу, сообщает Lenta.ru.

На месте взрыва доброволец Тимерхан Манаев, утверждал журналистам, что лично был знаком с Махаури, и к его убийству могут быть причастны «кадыровцы». По его словам, они вместе служили в чеченском батальоне, который принимает участие в боях на Донбассе на стороне украинских военных, сообщает novosti.dn.ua.

«Он находился в нашем батальоне имени Джохара Дудаева. Он активно принимал участие еще в чеченской войне, его Кадыров называет своим личным врагом. За ним давно охотились. Скорее всего, это и есть их след», – сказал Манаев «112 каналу».

В Украину Махаури приехал в 2016 году после депортации из Турции, где он 3 года провел в тюрьме из-за обвинений в убийстве, рассказывал его друг Ослан журналистам ТСН. По прибытию доброволец был задержан: у него нашли два пистолета и удостоверение члена чеченского добровольческого батальона. Впоследствии Махаури заключил сделку со следствием и получив условный срок был отпущен, заявлял пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Как сообщает «Дождь», в 2012 году Махаури был задержан в аэропорту Турции, куда он прилетел из Тбилиси. Он провел в турецкой тюрьме три года прежде чем был оправдан и отпущен. Прокуратура страны подозревала его в убийстве в Турции пятерых чеченских сепаратистов. Двое из них в России разыскивались по подозрению в совершении теракта в аэропорту Домодедово. Пять убийств Махаури совершил в период с 2009 по 2011 годы, считало турецкое следствие.

Сам Махаури все отрицал и утверждал, что в момент убийства находился в Грузии. Махаури даже называл себя родственником одной из жертв — Али Осаева, на похороны которого он пришел. Прокуратура утверждала, что Махаури мог въехать в Турцию под другим именем — у него были изъяты паспорта на имя Руслана Папацкории и Али Дабуева, писал «Коммерсант».

По словам турецкого прокурора, Махаури подготовил грузовик, начиненный взрывчаткой, с помощью которого в 2006 был убит чеченский полевой командир Шамиль Басаев. Директор ФСБ Александр Бортников доложил об убийстве Басева президенту Владимиру Путину, сказав, что боевика убили в ходе спецоперации.

«Этот заключенный подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев»,

— утверждал на суде прокурор, не уточняя источник информации.

Как отмечал «Коммерсант», в чеченской диаспоре также не исключали, что Тимур Махаури тогда оказался под контролем российских спецслужб и мог быть использован «втемную для осуществления операции по убийству Шамиля Басаева».

«Махаури мог и не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой», — цитировало издание представителей диаспоры.

8 сентября в машине, помимо Махаури, ехали также женщина с ребенком, которым удалось выжить после взрыва. На данный момент неизвестно, кем они приходятся погибшему добровольцу.

Между тем, украинское издание "Гордон" сообщает, что пострадавшая от взрыва машины женщина является всемирно известной моделью, которая была лицом "Dior".

"Ее зовут Наталья, это всемирно известная модель. Она была лицом Dior. Это скромный человек. Я не знаю, на какой она сейчас фамилии. А мальчику шесть лет, зовут, по-моему, Антон", - рассказала журналистам ее знакомая Оксана Лазебник.

Источник: https://www.nur.kz/1612329-po-klichke-zona-v-centre-kieva-vzorvali.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=online_pusher