В Крымском районе бывший инспектор Ростехнадзора подозревается в получении взяток

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Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора государственной инспекции Краснодарского края по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники управления инженерно-технической политики. Он подозревается в двух эпизодах получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, 15 августа 2017 года к инспектору Ростехнадзора обратились два брата с вопросом указания перечня документов, необходимых для получения водительского удостоверения на право управления самоходной техникой, содержащего дополнительную категорию, позволяющую управлять квадроциклом. В ответ инспектор предложил передать ему по 25 тысяч рублей с каждого за постановку положительных оценок по экзамену без проверки знаний и выдачу водительских удостоверений. Мужчины согласились, однако, понимая, что предложение сотрудника Ростехнадзора носит противоправный характер, сообщили об этом в правоохранительные органы. В этот же день один из заявителей передал госслужащему требуемую сумму денег. На следующий день, после получения денежных средств от второго заявителя, злоумышленник был задержан оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю