В Сочи проводится проверка по факту безвестного исчезновения дайвера

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В правоохранительные органы Сочи вечером 12 сентября 2017 года поступило сообщение о безвестном исчезновении председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, вечером 12 сентября 2017 года мужчина погрузился в воду и намеревался обследовать один из участков Воронцовских пещер, однако так и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю