В Армавире по факту смерти малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело

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В правоохранительные органы города Армавира 12 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении в домовладении по улице Россохина тела 13-летнего местного жителя. Согласно результатам проведенного судебно-медицинского исследования причиной его смерти явилось отравление неустановленным веществом. По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, утром 12 сентября 2017 года мать мальчика, вернувшись с работы, обнаружила, что ребенок не дышит, в связи с чем вызвала сотрудников скорой медицинской помощи. По приезду медицинская бригада констатировала смерть малолетнего. Исходя из имеющейся у следствия информации, подросток состоял на профилактическом учете в ОПДН и у врача нарколога.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и судебно-химической экспертиз. В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, сотрудников образовательного учреждения, которое посещал малолетний, и законных представителей ребенка, которые ответственны за его воспитание. Следствие также будет выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростка детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга малолетнего.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю