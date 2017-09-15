Обвиняемый в педофилии предстанет перед судом в Новокубанском районе

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Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за совершение аналогичного преступления 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (ч.5 ст.132 УК РФ).

Установлено, что в декабре 2016 года обвиняемый по отбытию наказания за ранее совершенное им преступление освободился из мест лишения свободы. По версии следствия, 3 февраля 2017 года он находился в состоянии алкогольного опьянения на улице Лермонтова в станице Бесскорбной, где встретил ранее незнакомую ему малолетнюю девочку. Подбежав к последней, он схватил ее и, угрожая ножом, завел на территорию заброшенного домовладения. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего отпустил потерпевшую. О совершенных в отношении нее противоправных действиях девочка рассказала матери, которая незамедлительно сообщила об этом в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю