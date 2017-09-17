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Осуждён житель Новороссийска, превративший квартиру в притон

Октябрьским районным судом г. Новороссийска было рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Новороссийска, который систематически предоставлял своё жилище для потребления наркотических средств лицам, их употребляющим.

Сотрудниками полиции были зафиксированы три случая потребления наркотических средств в квартире  данного лица. Разрешал осуждённый  употреблять наркотические средства в своём жилище за вознаграждение в виде алкогольной продукции.

Ответственность за совершение указанного преступления предусмотрена ст.232 УК РФ.

Приговором Октябрьского районного суда г. Новороссийска преступник осужден по ч.1 ст.232 УК РФ к лишению свободы на 3 месяца  с отбыванием наказания в колонии-поселения. 

Источник: Старший помощник прокурора города Новороссийска А.Ю. Нечаева

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Категория: Новости / Криминал

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