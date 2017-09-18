В Краснодаре перед судом предстанет мужчина по обвинению в разбойном нападении на местного жителя, его убийстве и совершении других преступлений

/Криминал/

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на 34-летнего местного жителя и его убийстве (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ), а также краже его имущества (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ), незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и его переделке (ч.1 ст.222 УК РФ, ч.1 ст.223 УК РФ).

По версии следствия, у 40-летнего обвиняемого возник преступный умысел, направленный на разбойное нападение с целью хищения денежных средств. В этой связи он разместил объявление на сайте о продаже якобы имевшегося у него ноутбука. 14 января 2017 года 34-летний местный житель выехал на своем автомобиле марки «Мазда 3» из дома и направился к мужчине с целью приобретения компьютерной техники. Находясь в арендованном обвиняемым вагончике-бытовке по улице имени Академика Трубилина, между мужчинами произошел конфликт, так как в действительности никакого ноутбука не было. В ходе ссоры обвиняемый произвел 6 выстрелов из самодельного пистолета в голову и тело оппонента, а затем нанес отверткой 4 удара в область спины. Убив мужчину, он обыскал его одежду, откуда похитил денежные средства в сумме 70 тысяч рублей. После этого, с целью завладения автомобилем мужчины обвиняемый перегнал его транспортное средство во двор многоквартирного дома по улице Алма-Атинской. На следующий день злоумышленник снял с погибшего ювелирные изделия, поместил его тело в металлическую бочку, засыпал цементом и залил водой, после чего сварочным аппаратом заварил крышку и в дальнейшем вывез на территорию кладбища, оставив рядом с мусорным контейнером. 19 января 2017 года тело погибшего было обнаружено на городской свалке.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

В ходе расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические, биолого-генетические, медико-криминалистические и баллистическая.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю