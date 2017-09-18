В Краснодаре следователи устанавливают личность обнаруженных останков человека

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В правоохранительные органы Краснодара вечером 12 сентября 2017 года поступило сообщение об обнаружении на территории военного авиационного училища по улице Дзержинского останков человека, принадлежащие женщине. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе осмотра места происшествия также был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами.

Как сообщалось ранее, 11 сентября 2017 года рабочими был найден мобильный телефон по улице Репина в городе Краснодаре, на котором были фотографии 35-летнего местного жителя с обнаруженными позже частями тела погибшей.

В настоящее время устанавливается его причастность к совершенному убийству, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК РФ по Краснодарскому краю