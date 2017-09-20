Полицейские Новороссийска раскрыли угон автомобиля

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Новороссийску с заявлением об угоне автомобиля обратился сотрудник одного из местных предприятий. Мужчина пояснил, что придя утром на работу, не обнаружил на месте парковки служебной машины.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города стражи правопорядка обнаружили разыскиваемое транспортное средство, за рулем которого находился 26-летний местный житель, один из сотрудников организации.

В отделе полиции мужчина пояснил, что взял служебный автомобиль, чтобы съездить за покупками, а позже собирался вернуть машину на место.

В настоящее время отделом дознания УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску