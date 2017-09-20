В Тихорецке сотрудники полиции нашли ребенка на дороге

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Сегодня около 14 часов в городе Тихорецке, на улице Гражданской сотрудниками по делам несовершеннолетних районного отдела полиции был обнаружен малолетний ребёнок без сопровождения взрослых, который шел по дороге. Полицейские отвели мальчика с проезжей части и попытались выяснить у него где родители, дом и как он оказался на дороге.

На вопросы сотрудников полиции мальчик ответить не смог, в связи с чем, было принято решение о доставлении несовершеннолетнего в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Через несколько часов в полицию обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о пропаже её 4-летнего сына. Когда женщина увидела находящего в отделе полиции ребенка, выяснилось, что он и является её сыном.

В настоящее время, после проведённой профилактической беседы, заявительница вместе с несовершеннолетним отпущена домой.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю