В Абинском районе мужчина подозревается в покушении на убийство отца

/Криминал/

Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 81-летнего отца (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчины проживали в одном из домовладений по улице Молодежной в городе Абинске. По версии следствия, 4 июля 2017 года между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его отцом возник конфликт. В ходе ссоры сын взял кухонный нож и нанес им один удар в область шеи родственника. В этот момент в дом зашел знакомый злоумышленника, который пресек его противоправные действия. Соседи, услышав крики, вызвали медицинскую бригаду и сотрудников правоохранительных органов. Смерть потерпевшего не наступила в результате своевременно оказанной ему медицинской помощи.

В настоящее время подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы с целью установления его вменяемости. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Установлено, что мужчины проживали в одном из домовладений по улице Молодежной в городе Абинске. По версии следствия, 4 июля 2017 года между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его отцом возник конфликт. В ходе ссоры сын взял кухонный нож и нанес им один удар в область шеи родственника. В этот момент в дом зашел знакомый злоумышленника, который пресек его противоправные действия. Соседи, услышав крики, вызвали медицинскую бригаду и сотрудников правоохранительных органов. Смерть потерпевшего не наступила в результате своевременно оказанной ему медицинской помощи. В настоящее время подозреваемый задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы с целью установления его вменяемости. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.