Кубанские полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

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Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила информация о том, что житель Краснодара может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки информация подтвердилась. При осмотре домовладения 51-летнего мужчины правоохранители обнаружили около 200 кустов растений, по внешним признакам схожих с коноплей, которые находились в специально оборудованной теплице.

В отделе полиции задержанный пояснил, что выращивал запрещенные растения с целью изготовления наркотика и его сбыта.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили причастность к преступной деятельности 34-летнего знакомого задержанного. В его квартире правоохранители обнаружили трехлитровую банку с растительной массой, 5 предметов, схожих с патронами.

Все предметы и вещества, обнаруженные и изъятые сотрудниками полиции, были направлены на экспертизы, которые установили, что растения являются наркосодержащими, содержимое банки является марихуаной, общей массой свыше 300 граммов, патроны были признаны пригодными для стрельбы.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», а также частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Ведется следствие.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю