На Кубани задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новороссийску получили информацию о том, что на территории города-героя может находиться подозреваемый в преступлении, предусмотренном ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», который объявлен в федеральный розыск.

Кубанские полицейские совместно с сотрудниками службы пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю в г. Новороссийске и коллегами из Перми в ходе оперативно – розыскных мероприятий установили точное местонахождение 32–летнего уроженца Свердловской области.

Известно, что подозреваемый рассылал владельцам банковских карт смс-сообщения о том, что их карты заблокированы. Позже злоумышленник выходил с потерпевшими на связь и, представляясь работником кредитной организации, рекомендовал проследовать к ближайшему терминалу и произвести несколько операций, после чего с банковского счета потерпевших списывались денежные средства.

Разыскиваемого задержали на съемной квартире, там же при проведении обыска были обнаружены и изъяты мобильные телефоны и неактивированные сим-карты в количестве 40 штук.

При дальнейшей проверке полицейские установили, что задержанный, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного в Красноярском крае скрылся от органов предварительного следствия.

Установлена причастность задержанного к пяти фактам мошенничества.

В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю