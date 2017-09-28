Полицейские Кущевского района выявили факт незаконного хранения особо крупной партии наркотиков

/Криминал/

На стационарном посту ДПС «Кущёвский» для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кущевскому району остановили автомобиль под управлением 43-летнего жителя соседней республики, который вел себя подозрительно. При виде сотрудников полиции водитель заметно занервничал.

В ходе личного досмотра в кармане брюк мужчины правоохранители обнаружили футляр с кристаллическим веществом бирюзового цвета. Аналогичное вещество полицейские обнаружили в салоне автомобиля, в пакете с продуктами.

Проведенная экспертиза установила, что все изъятое является синтетическим наркотиком – производным N-метилэфедрона («соль»), общей массой свыше 500 граммов.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что запрещенное вещество нашел в лесополосе города Тверь, хранил и перевозил для личного употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кущевскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Задержанный арестован. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю