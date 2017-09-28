Полицейские Кущевского района выявили факт незаконного хранения особо крупной партии наркотиков
На стационарном посту ДПС «Кущёвский» для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кущевскому району остановили автомобиль под управлением 43-летнего жителя соседней республики, который вел себя подозрительно. При виде сотрудников полиции водитель заметно занервничал.
В ходе личного досмотра в кармане брюк мужчины правоохранители обнаружили футляр с кристаллическим веществом бирюзового цвета. Аналогичное вещество полицейские обнаружили в салоне автомобиля, в пакете с продуктами.
Проведенная экспертиза установила, что все изъятое является синтетическим наркотиком – производным N-метилэфедрона («соль»), общей массой свыше 500 граммов.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что запрещенное вещество нашел в лесополосе города Тверь, хранил и перевозил для личного употребления.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кущевскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Задержанный арестован. Ведется следствие.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю