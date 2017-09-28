В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту незаконного уничтожения 79 деревьев

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Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением сотрудников Новороссийского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» проведена проверка законности вырубки деревьев, расположенных в границах пяти кварталов Абрауского участкового лесничества.

Установлено, что неустановленными лицами в нарушение лесного законодательства произведено уничтожение до степени прекращения роста 79 деревьев («Фисташка туполистая» - 24, «Ясень» - 22, «Грабник» - 20, «Дуб» - 8, «Клен» - 5).

Сумма ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев, составила свыше 618 тысяч рублей.

По данному факту природоохранной прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых органами полиции по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природоохранной прокуратурой на контроль.

Источник: Прокуратура Краснодарского края