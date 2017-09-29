Задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины российский военный признал вину

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Задержанный в Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины российский военный Дмитрий Долгополов признал вину. Как отметил в эфире радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, теперь от Киева следует ждать "традиционную истерику".

ФСБ опубликовала видео допроса задержанного в Симферополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины российского военного Дмитрия Долгополова. Задержанный дал признательные показания.

На вопрос о причинах задержания мужчина ответил: "В связи с тем, что я передавал секретную информацию в главное управления разведки министерства обороны Украины".

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова, один из которых является военнослужащим, собирали и передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота. Собранные ими сведения составляли государственную тайну.

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Заместитель председателя Комитета ГД по делам национальностей, депутат ГД от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя в эфире радио Sputnik ситуацию, выразил мнение, что Киев пытается дестабилизировать обстановку как в Крыму, так и в России в целом.

"Надо понимать, что сведения, которые передавал военнослужащий, носят характер государственной тайны. И попытки Украины – начиная от заброски диверсионных групп, заканчивая вербовкой бывших военнослужащих, которые имеют родственников на территории Украины – продолжаются и носят агрессивный характер. Эти попытки имеют цель нанести максимальный вред как Крыму, так и России в целом. Основная задача – дестабилизация общественно-политической обстановки на полуострове. И здесь есть два основных подхода вербовки – это либо подкуп, либо использование какой-то компрометирующей информации и давление на родственников. В данном случае как раз речь, скорее всего, идет о давлении на родственников. Но точно все будет установлено следствием", – сказал Руслан Бальбек.

По его словам, Киев готов прибегать к любым методам, в том числе незаконным, чтобы добиться своих целей.

"Украина пытается показать, как в Крыму якобы плохо. И для этого прилагаются все усилия, включая те, которые являются недопустимыми, я имею в виду заброску диверсионных групп. А чтобы они были более эффективны, осуществляется сбор информации, шпионаж, как в данном случае. Но, как мы видим, все эти попытки заброса диверсионных групп и попытки вербовки со стороны Украины не увенчались успехом. И это результат слаженной работы", – отметил депутат.

Он считает, что киевское руководство, как это было ранее, попытается "откреститься" от задержанных в Крыму.

"Со стороны Киева, я думаю, будет традиционная истерика. Предполагаю, что будут открещиваться, рассказывать, что оказывалось какое-либо давление. Практика показывает, что от всех ранее задержанных украинское правительство и Минобороны отказывались. И, скорее всего, в данном случае будет точно так же", – заключил Руслан Бальбек.

Это уже не первый подобный случай: в ноябре 2016 года ФСБ задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба ЧФ, капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко, который, по данным ведомства, собирал информацию о флоте по заданию Минобороны Украины.

В августе нынешнего года сотрудники также задержали в Крыму агента СБУ, который готовил серию диверсий. Так, мужчина планировал обесточить ряд крымских регионов, поджечь лес и спровоцировать обвал горных пород для перекрытия автотрассы Судак – Новый Свет.