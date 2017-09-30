Боец расстрелявший сослуживцев убит

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В Приамурье убили военнослужащего, который 29 сентября расстрелял двух солдат и одного офицера, а после скрылся с оружием. По информации Амур.инфо со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, молодой человек оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен.

По данным СМИ, призывника убившего сослуживцев окружили бойцы антитеррористическое подразделение. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление, после чего против него применили оружие.