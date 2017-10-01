РЕЖИМ КТО ВВЕДЕН В ДВУХ РАЙОНАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

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Силовики ищут бандподполья и их пособников.

Режим контртеррористической операции ввели сразу в двух районах Республики Дагестан. В частности, это касается жителей в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах, причем за исключением непосредственно города Кизилюрт.

- Решением в оперативном штабе в Кизилюртовском районе, за исключением Кизилюрта непосредственно, и Бабаюртовском районе действует режим КТО, - передает слова представителя из оперативного штаба в Республике Дагестан РИА «Новости». – Идет поиск бандподполья и их пособников.

По некоторым сообщениям, причиной введения особого режима стало нападение на полицейского. Неизвестные убили правоохранителя в спину, возможно, из украденного ранее пистолета у зарезанного неизвестными участкового.

Источник: https://news-r.ru/news/dagestan/150183/